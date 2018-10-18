Walton: "LeBron saha içinde çok etkileyici"

Luke Walton, önceki gece Los Angeles Lakers'ın Portland Trail Blazers'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası muhabirlere konuştu.
Takımın durumuyla ilgili Walton'ın yorumları şunlar oldu: "Portland büyük şutlar soktu. Bazı anlarda iyi savunma yapmamız gerekirdi. Son çeyrekte çok top kaybı yaptık. Bunları düzeltmemiz lazım ama henüz ilk maçımız, buralardan ders çıkaracağız. Oynayış şeklimizden memnunum fakat maçı kaybetmemizden değilim tabii ki. Lakin bunlardan iyi şeyleri çıkaracağız."
Walton, LeBron'un ilk maç performansı için ise şunları söyledi: "Takımımızda olduğu için memnunum. Basketbol konusunda gayet iyi. Saha içinde ettiği liderlik ve kontrol edebilme gücü çok etkileyici. Bizimle olduğu için çok heyecanlıyız ve sezonun geri kalanını dört gözle bekliyoruz."
Lakers'ın bir sonraki karşılaşması Cumartesi gecesi Houston Rockets'a karşı olacak.