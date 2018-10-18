Walton: "LeBron saha içinde çok etkileyici"

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Luke Walton, önceki gece Los Angeles Lakers'ın Portland Trail Blazers'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası muhabirlere konuştu.Takımın durumuyla ilgili Walton'ın yorumları şunlar oldu:Walton, LeBron'un ilk maç performansı için ise şunları söyledi:Lakers'ın bir sonraki karşılaşması Cumartesi gecesi Houston Rockets'a karşı olacak.