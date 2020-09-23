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Walton, Jokic ile karşılaştırılması hakkında konuştu

NBA efsanesi Bill Walton, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in gelmiş geçmiş en iyi pasör pivot olarak konuşulmasından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Bill Walton, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in gelmiş geçmiş en iyi pasör pivot olarak konuşulmasından bahsetti.

Walton, Jokic sahneye çıkmadan önce NBA tarihindeki en iyi pasör pivot olarak biliniyordu.

Eski MVP Walton, yakın zamanda GQ'dan Michael Pina ile Jokic'in kendisiyle karşılaştırılması hakkında konuştu ve kazanmaya yönelik basketbol oynamaktan ve takım arkadaşlarının, oyun kariyeri boyunca başarılı olmalarına yardımcı olmaktan gurur duyduğunu belirtti:

"Ben kazanmak için oynadım. Amacım, hedefim ve görevim buydu. Takım arkadaşlarımın harika olmalarını arzuladım ve onlara yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapmak istedim. Ve maçları kazanmayı da istedim. Takımların bir araya gelmesini izlemeyi çok seviyorum ve şu anda şahit olduğumuz şey de bu.

Başarılı basketbol takımlarının yaratıcılığa ve işbirliğine dayalı yönlerini, ayrıca büyük oyuncuların sürekli olarak farklı ve yeni bir şey ile gelmeleriyle ortaya çıkan bu çok yönlülüğü ve uyarlanabilirliği çok seviyorum. Bu, onların beyinlerinin, ruhlarının ve geçmişlerinin ve kültürlerinin bir yansımasıdır. Kuruluşlarının ve koçlarının da. Nikola'nın birçok böyle olumlu özelliği bulunuyor."

Walton, efsanevi NBA kariyerini 13.3 sayı, 10.5 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları ile tamamlamıştı. Ancak, ayağında sakatlık sorunları yaşamaya başlamadan önce, Portland Trail Blazers ile 1975'ten 1978'e kadar bu ortalamalar, 17.1 sayı, 13.5 ribaund ve 4.4 asist şeklindeydi.

Jokic, Nuggets'ta şimdiye dek üç ayrı sezonda maç başına en az altı asist ortalaması yakaladı ve NBA tarihindeki başka hiçbir pivot bu başarıya ulaşabilmiş değil.

2015'te NBA'e girdiğinden beri Jokic, Nuggets ile 17.0 sayı, 9.6 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalamış durumda. Atletik bir oyuncu olmasa da, Nuggets yıldızı oyundaki yüksek IQ'sunun ve pasörlük yeteneğinin, maçları domine etmesi için yeterli olduğunu defalarca kanıtladı.


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