"Walton gönderilirse, Lakers koçu Jason Kidd olur" iddiası!

Jason Kidd'in, Los Angeles Lakers ekibi Luke Walton ile yollarını ayırmaya karar verirse, takımın bir sonraki koç adayı olabileceği iddia edildi.
Bleacher Report yazarı Ric Bucher'ın iddiasına göre, Kidd, Lakers'ın koçu olmaya insanların düşündüğünden daha yakın: "Duyduğum bir diğer gelişme ise Jason Kidd'in Lakers'la Luke Walton'ın durumuna göre koçluğa geri dönme olasılığı. Kaynaklar Lakers'ın kendisine geri dönüş yaptığını ve bu görüşmelerin bir sonraki seviyeye atladığını söylüyor. Eğer Lakers, Luke üzerinde bir hamle yaparsa -ki, tüm olan bitenlere dayanarak konuşursak, her an olabilir- Kidd, konuşmalarda oldukça adı geçen bir isim ve muhtemelen de favori."
Kidd, Brooklyn Nets and Milwaukee Bucks ile geçirdiği koçluk kariyerinde, 4,5 sezonda 183 galibiyet ve 190 mağlubiyetlik bir seriye sahip.