"Walton gönderilirse, Lakers koçu Jason Kidd olur" iddiası!

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Jason Kidd'in, Los Angeles Lakers ekibi Luke Walton ile yollarını ayırmaya karar verirse, takımın bir sonraki koç adayı olabileceği iddia edildi.Bleacher Report yazarı Ric Bucher'ın iddiasına göre, Kidd, Lakers'ın koçu olmaya insanların düşündüğünden daha yakın:Kidd, Brooklyn Nets and Milwaukee Bucks ile geçirdiği koçluk kariyerinde, 4,5 sezonda 183 galibiyet ve 190 mağlubiyetlik bir seriye sahip.