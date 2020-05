Walton: "Belgeselde, Kobe ve Jordan'ın ne kadar benzer olduğunu görüyorum"

Sacramento Kings başantrenörü Luke Walton, "The Last Dance" belgeselinin efsane oyuncular Michael Jordan ve Kobe Bryant arasındaki benzerlikleri gösterdiğini söyledi.



Walton, ESPN'in Jordan ve Kobe arasında birçok tuhaf benzerlik gösteren belgeselini, dikkatle izliyor.



Bryant ile beraber Los Angeles Lakers'ın bir üyesi olarak oynamış olan Walton, serinin her bölümde geçen söz öbeklerinin, iki oyuncunun Jordan'ın patentli fadeaway şutunun ötesindeki benzerliklerini yansıttığını belirtti:



"Şimdiye kadar bu bölümleri izlemek delice bir şeydi, çünkü sanki Kobe Bryant'ı, 80'lerde ve 90'ların başında farklı bir takımla oynarken izlediğimi hissediyorum. Pazar gecesi, Jordan'ın yüzündeki o ifadeyi görüyorsunuz ve Horace Grant'e 'Seni böyle görmelerine izin verme, şikayet ederken görmesinler, acı çekerken görmesinler' dediğini duyuyorsunuz. Yani, bunlar Kobe Bryant'ın söylediği şeylerdi."



"TEX, KOBE PAS VERMEYİNCE KAFAYI YERDİ"



Chicago Bulls'un eski koçu Doug Collins'in baş asistanı Tex Winter, Phil Jackson'a üçgen hücumu öğretmiş ve Chicago ve Los Angeles'ta Jackson'ın asistanı olmuştu. En önemli özelliği Michael Jordan ve Kobe Bryant'ı topa hakim olma eğilimi nedeniyle gözetlemekti:



"Gülmekten ölüyordum çünkü bölümde bir yerde Tex'in benchte sürekli Michael'a pas vermesi içi bağırdığı bir yer vardı, Lakers'ta oynadığımızda, Tex aynı şeyi Kobe'ye de yapardı. 49 sayı falan atmış olurdu, maçı domine etmiş olurdu, ama Tex, sırf pas vermediği için ona çok kızardı. Topun hareket etmesi için iki saniye kuralı vardı. İki saniye içinde ya top sürmeniz, ya pas vermeniz ya da şut atmanız gerekirdi. Kobe de bunu yapmazsa, Tex benchin arkasında kafayı yerdi. Jordan'ın da aynı şeyi yaşamış olduğunu görmek çok güzeldi."