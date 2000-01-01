"Wall'un karşılığında Westbrook'u isteyen, Bradley Beal'dı" iddiası!

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'ın, bir John Wall - Russell Westbrook takasının arkasındaki "itici güç" olduğu iddia edildi.



ESPN'den Jackie MacMullan'a göre Beal, Wall ve Westbrook'u içeren bir takasın arkasındaki "itici güçtü."



MacMullan, Bill Simmons podcast'ine konuk olduğunda, Westbrook'un Wall karşılığında Washington Wizards'a katılmasını isteyen kişinin Beal olduğunu belirtti:



"Westbrook'un Washington'a gideceğini sanıyordum. Ve Bradley Beal'ın Westbrook olayını sürdüğünü, aslında muhtemel olarak bir Draft hakkı dahil edeceklerini ve bunun bire bir olmayıp, daha fazlasını koymak üzere olduklarını duymuştum. "



Wall ve Westbrook'un kontratlarında üçer sene ve 133'er milyon dolar bulunuyor. Wall, sakatlıklar nedeniyle Aralık 2018'den beri NBA'de forma giyememişti.



Westbrook, geçtiğimiz sezon Houston Rockets için 27.2 sayı, 7.9 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarına sahipti ancak takımdan ayrılmaya istekli görünüyor.



Beal ise Wizards'ın yüzü haline gelerek, kariyerinin en iyisi olan 30.5 sayı ortalaması ve 6.1 asist rakamlarını elde etmişti.



