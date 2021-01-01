Wall'dan, Harden'a üstü kapalı eleştiri: "Bazı adamlar..."

Houston Rockets yıldızı John Wall, takım arkadaşı James Harden'ın Rockets'ı "yetersiz" bulduğuna dair yorumlarının ardından konuştu.



Wall, dün geceki Los Angeles Lakers mağlubiyetinin (100-117) ardından düzenlenen basın toplantısında, Harden'ın ifadeleri hakkında düşüncelerini şu şekilde belirtti:



"Yaptığımız bu işe dahil olmak istemeyen bazı adamlar olduğunda, bir basketbol takımı olarak iyi ya da özel bir şey yapma şansımız zor."



Wall ayrıca, Harden ile kimyasının "biraz sıkıntılı" olduğunu sözlerine ekleyerek, "Çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum, tüm söyleyebileceğim bu." ifadelerini kullandı.



Wall, Lakers'a karşı 10 sayı ve 5 asistle oynamıştı.



