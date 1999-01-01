Wallace: "Pippen ilk geldiğinde, burnu havada olacağını sanmıştım"

Eski NBA oyuncusu Rasheed Wallace, 1999 yılında Scottie Pippen Portland Trail Blazers'a katıldığında oluşan beklentilerden bahsetti.



Portland, 1999 sezonunda Pippen'ı aldığında beklentiler çok yüksekti. Ve takımın devam eden tüm değişiklikleri en yakından takip eden kişi de, başlarda Pippen'dan ne bekleyeceğini bilmeyen, yükselen yıldız Wallace'dı:



"Biraz burnu havada olacağını düşünmüştüm, ama değildi. Alçakgönüllü bir adamdı ve şahsen bana ve hepimize de yardımcı olmuştu."



Pippen, Houston Rockets ile başarılı sayılmayacak bir sezondan sonra takıma gelmişti. Portland'a katılmadan önce, Blazers ekibi, Wallace'ın da yardımlarıyla Batı Konferansı Finalleri'ne çıktığı için momentum kazanıyordu. Portland ekibi, 1999 playofflarında San Antonio Spurs tarafından süpürülmüştü.



"İyi bir takımdık, ancak onun liderliği sezonun ileri noktalarında bize yardımcı olmuştu. O lider olduğu için, bize kazandırdığı bazı maçlar olmuştu. Soyunma odasında konuşan biri olmasıyla, altı şampiyonluk kazanan ve bunun önemli bir parçası olan bir adamı dinlememek aptallık olurdu."



Yeni ve gelişmiş Blazers, Pippen ve Wallace frontcourt'u ile yeniden yapılanmaya devam ettiği için o, yıl harika bir sezon geçirmişti. Takım, Batı'da normal sezonu 59-23 dereceyle üçüncü sırada tamamlamıştı. En sonunda ise konferans finallerinde, Pippen'ın eski akıl hocası Phil Jackson'ın yönettiği Los Angeles Lakers tarafından elenmişlerdi.



