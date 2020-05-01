Wallace: 'Başkan Erdoğan, başlamasını istemiyor'

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı oyuncusu Wallace Reis, liglerin başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Daha önce Türkiye'de Gaziantepspor forması da giyen Wallace, "100 bin vaka sayısı aşıldı, 3 bin ölüm var. Hafta sonları evden çıkma yasağı devam ediyor. Burada kimse sokakta değil. Şu anda yapmamız gereken tek şey, bunun çabucak çözülmesini beklemek" dedi.
Takımıyla birlikte antrenmanlara başlayan Wallace, "Göztepe'de önce plan 10 Mayıs'ta geri dönmekti ancak geçen hafta, Pazartesi başlamamız yönünde karar alındı. Bu hafta maçların tekrar ne zaman başlayacağı belli olacaktır. 12 Haziran tarihinde ligin başlaması düşünülüyor ancak Türkiye'de Cumhurbaşkanı bu fikre çok sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.
"HER HAFTA TEST YAPILACAK"
32 yaşındaki futbolcu sözlerine şöyle devam etti;
"İdmana her gittiğimizde ateşimizin olup olmadığını ölçüyorlar ve her Pazartesi gününe test koyuldu. Her hafta, birinin virüsü kapıp kapmadığına bakmak için test yapılacak."
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Daha önce Türkiye'de Gaziantepspor forması da giyen Wallace, "100 bin vaka sayısı aşıldı, 3 bin ölüm var. Hafta sonları evden çıkma yasağı devam ediyor. Burada kimse sokakta değil. Şu anda yapmamız gereken tek şey, bunun çabucak çözülmesini beklemek" dedi.
Takımıyla birlikte antrenmanlara başlayan Wallace, "Göztepe'de önce plan 10 Mayıs'ta geri dönmekti ancak geçen hafta, Pazartesi başlamamız yönünde karar alındı. Bu hafta maçların tekrar ne zaman başlayacağı belli olacaktır. 12 Haziran tarihinde ligin başlaması düşünülüyor ancak Türkiye'de Cumhurbaşkanı bu fikre çok sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.
"HER HAFTA TEST YAPILACAK"
32 yaşındaki futbolcu sözlerine şöyle devam etti;
"İdmana her gittiğimizde ateşimizin olup olmadığını ölçüyorlar ve her Pazartesi gününe test koyuldu. Her hafta, birinin virüsü kapıp kapmadığına bakmak için test yapılacak."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın