Wall, yine de önümüzdeki sezondan önce dönmüyor

Washington Wizards, yıldız oyuncu John Wall'un bu sezon oynamayacağı konusunda fikrini değiştirmedi.



Wall, bu ayın başlarında G League antrenmanlarında oynuyordu, fakat mevcut sezonun devam etmesi durumunda Wizards için sahaya geri dönmesi halen beklenmiyor.



Wall, Ocak 2019'da aşil sakatlığına maruz kalmıştı ve 2019-20 sezonundaki uzun süreli yokluğuna rağmen, NBA bu sezon tekrar oynansa da geri dönmeyecek.



29 yaşındaki yıldız, topuğundan geçirdiği ameliyattan sonra Ocak 2019'da evde aşil tendonunu koparmıştı ve dört yıllık bir supermax sözleşmesinin ilk sezonunda bulunuyor.



Washington Post'ta, konuyla ilgili haber şu şekilde:



"Her geçen gün, Wall'un aşil tendonu sakatlığının rehabilitasyonunda umut verici işaretler devam etti. Bu işaretler, Washington Wizards taraftarlarının, NBA'in bu sezon tekrar oynanması durumunda Wall'un bir yıldan fazla bir süre içinde ilk kez oynamasını hayal etmesine yol açmış olabilir. Böyle bir şey olmayacak. Wizards genel menajeri Tommy Sheppard son röportajında 'Başından beri John'ın gelecek sezon oynaması için sabırsızlandığımızı söyledik ve sanırım bu halen bizim tutumumuz ve duruşumuz olacak' demişti. Gelecek yıl Wall'u forma giyerken görmek çok heyecanlıyız. Bunların hiçbirinin bunu değiştirdiğini düşünmüyorum."



