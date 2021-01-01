Wall, Wizards'ın tüm maçlarını izliyor!: "Beal'ı kim izlemek istemez?"

Houston Rockets point guardı John Wall, eski takımı Washington Wizards'ın her maçını izlediğini söyledi.



Wizards, Aralık ayı başlarında Wall'un takımla geçirdiği 10 yıllık dönemi sona erdirerek, eski süperstarı Russell Westbrook karşılığında Rockets'a takas etmişti.



Ancak The Athletic'den Fred Katz'e konuşan 30 yaşındaki oyuncu, ülkenin öbür tarafında oynamasına rağmen, eski takımını yakından takip ettiğini belirtti ve özellikle eski bir takım arkadaşına vurgu yaptı:



"Neden etmeyeyim? Herkese de söylemiştim, 'Hala tüm maçlarını izliyorum' diye. Kim Bradley Beal'i izlemek istemez ki? Ortaya koyduğu rakamlara ve oyununa bakınca, insan kendisini desteklemek istiyor. Sadece kardeşim olması bir tarafa, harika bir basketbol oyuncusu da. Yani, bir hayran haliyle bundan zevk almak ister."



Beal şu anda maç başına 32.9 sayı ortalamasıyla ligin sayı kralı konumundayken, ayrıca 5.1 ribaund, 4.5 asist ve 1.3 top çalma istatistiklerine de sahip.



