Wall, Wizards'a tepkili: "Organizasyona asla sırtımı dönmedim!"

Houston Rockets guardı John Wall, eski takımı Washington Wizards'ın kendisine Rockets takasında 'dürüstçe ve saygılı' davranmadığını söyledi.



The Athletic ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda 30 yaşındaki oyuncu, DC'den ayrılışıyla ilgili duygularını ve neden hak ettiği saygının kendisine gösterilmediğini düşündüğünü paylaştı:



"10 yıldır orada olduğum için, dürüstlüğü ve saygıyı hak ettiğimi düşündüm. Kadrolarımız kötü olduğunda da, güzel olduğunda da oradaydım. Organizasyona asla sırtımı dönmedim. Pek çok insanın oynayamayacağı sakatlıklara rağmen oynadım. Playofflarda ellerim kırıkken oynadım.



Organizasyon için saha içinde ve dışında elimden gelen her şeyi yaptığımı, ayrıca yüreğim ve ruhum da dahil olmak üzere sahip olduğum her şeyi verdiğimi düşünmüştüm..."