Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wall, Wizards'a tepkili: "Organizasyona asla sırtımı dönmedim!"

Houston Rockets guardı John Wall, eski takımı Washington Wizards'ın kendisine Rockets takasında 'dürüstçe ve saygılı' davranmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı John Wall, eski takımı Washington Wizards'ın kendisine Rockets takasında 'dürüstçe ve saygılı' davranmadığını söyledi.

The Athletic ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda 30 yaşındaki oyuncu, DC'den ayrılışıyla ilgili duygularını ve neden hak ettiği saygının kendisine gösterilmediğini düşündüğünü paylaştı:

"10 yıldır orada olduğum için, dürüstlüğü ve saygıyı hak ettiğimi düşündüm. Kadrolarımız kötü olduğunda da, güzel olduğunda da oradaydım. Organizasyona asla sırtımı dönmedim. Pek çok insanın oynayamayacağı sakatlıklara rağmen oynadım. Playofflarda ellerim kırıkken oynadım.

Organizasyon için saha içinde ve dışında elimden gelen her şeyi yaptığımı, ayrıca yüreğim ve ruhum da dahil olmak üzere sahip olduğum her şeyi verdiğimi düşünmüştüm..."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal