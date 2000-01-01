Wall: "Wizards, DeMarcus Cousins'ı alsın istiyorum"

Washington Wizards yıldızı John Wall, Wizards'ın serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ı almasını istediğini söyledi.



Wizards, Orlando'daki Walt Disney World'deki "bubble" maçlarına katılan 22 takım arasında yer alacak. Takım, aşil sakatlığından hala iyileşmekte olan Wall olmadan oynayacak.



Ancak John, Wizards'ın Bradley Beal'ın yanında sahada başka bir yıldız oyuncu olması için, Cousins ile imza atması gerektiğine inanıyor.



Wall ve Cousins, Kentucky Üniversitesi'nde takım arkadaşlarıydı ve çok yakın arkadaşlar oldukları biliniyor. Wizards yıldızı, Washington'ın son birkaç yıldır Boogie'yi almasını sağlamaya çalışıyordu, ancak Cousins 2018'den beri sakatlıklarla boğuşuyor.



The Undefeated'dan Marc J. Spears ile yaptığı röportajda, Wall bir kez daha Cousins'ı almaları için Wizards'a seslendi. Bununla birlikte Wall, Cousins'a geri dönüşü süresince mümkün olduğunca güvenli oynamasını söylediğini de itiraf etti:



"Bunu bir süredir zorlamaya çalıştığımı biliyorsun. Beş yıldır bu işin üstündeyim. Onu şimdi almak isterim. Ama ona 'Dostum, akıllı ol, tamamen sağlıklı olmak için zaman ayır, böylece bu insanlara nasıl bir oyuncu olduğunu gösterebilirsin.' demiştim. Bunun üzerine odaklanmasını ve tekrar eski Boogie olmasını istiyorum."



Wall, Wizards genel menajeri Tommy Sheppard ile Cousins hakkında konuşmuş olsa da, belli ki şu anda hiçbir gelişme bulunmuyor.



