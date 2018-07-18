Wall: "Washington, Doğu'nun elit takımları arasında"

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John Wall, Washington'ın Doğu Konferansı'nın "elit" takımları arasında olduğunu düşünüyor.Wall, Wizards'ın geçen sezon bencillikle boğuştuğunu, ancak bu yaz döneminde yapılan hamlelerin kendilerini bir parçası olduğu en derin takım haline getirdiğini söyledi:Bununla birlikte Wall, nispeten genç kalan deneyimli bir çekirdeği tamamlamak için yeni bir yetenek koleksiyonunun potansiyelini araştırmayı seçiyor.Washington, önceki normal sezonu 43-39 serisiyle tamamlayıp, ilk turda Toronto Raptors'a 4-2 elenmişti.