Wall: "Washington, Doğu'nun elit takımları arasında"

John Wall, Washington'ın Doğu Konferansı'nın "elit" takımları arasında olduğunu düşünüyor.
Wall, Wizards'ın geçen sezon bencillikle boğuştuğunu, ancak bu yaz döneminde yapılan hamlelerin kendilerini bir parçası olduğu en derin takım haline getirdiğini söyledi: "Geçen yıl herkes kendisi için oynuyordu. Hissettiğim şey buydu. Hepimizin eğlendiği bir önceki yılla aynı değildi. Sahada eğlenmek zordu. Hiç bir gülümseme ya da heyecan göremezdin. Bilmiyorum, garipti. Rollerinizi bilmezseniz, herkes "asıl adam" olmak isterse ve bunu yaparlarsa, bu zarar verici oluyor."
Bununla birlikte Wall, nispeten genç kalan deneyimli bir çekirdeği tamamlamak için yeni bir yetenek koleksiyonunun potansiyelini araştırmayı seçiyor. "Hepimiz eşitiz gibi hissediyorum. Diğer takımların hiçbiri şampiyonluk kazanmadı. Bu başka bir takıma laf çarpmak değil. Yanlış anlamayın. Boston canavar gibi bir takım. Philly [Joel] Embiid ve [Ben] Simmons gibi genç yeteneklere sahip. Ve Toronto, DeMar'ı [DeRozan] kaybetse de, yine de Kawhi'ı [Leonard] aldı. Daha önce bizim de başaramadığımız gibi Doğu Konferansı finallerine katılabilirlerdi, ama hiçbiri Finallere çıkamadı. Finallere giden tek bir adam vardı. Kimse hiçbir şeyden ayrılmadı. Kendisini Doğu Konferansı'ndan her yıl ayıran bir adam biliyorum ve o da LeBron James ve Cavs idi. Bunun dışında, ikinci turda ya da Konferans Finallerinde kaybederseniz, nihai hedefinize hala ulaşmamışınız demektir." "Kağıt üzerine herkes harika gözüküyor. Biz de öyle. Boston da harika gözüküyor. Ama o genç çocuklar Kyrie (Irving) döndüğünde birlikte nasıl iş yapacaklar? Ya da Gordon Hayward döndüğünde? Kimse nasıl işleyeceklerini bilmiyor. Şimdi Brad Stevens gibi harika bir koçları ve Danny Ainge gibi bir yöneticileri var, bu işi de onlar çözecek. Fakat yine de sahada gerekeni yapmanız gerekir. Kawhi'ın nasıl iş yapacağını bilmiyoruz. Simmons ve Embiid'in neler yapabildiğini biliyoruz, fakat bu yeni bir yıl."
Washington, önceki normal sezonu 43-39 serisiyle tamamlayıp, ilk turda Toronto Raptors'a 4-2 elenmişti.