Wall ve Westbrook'tan, eski takımlarına veda!

Yeni Houston Rockets guardı John Wall, attığı bir tweet'te eski NBA ekibinin şehri Washington'a veda ederek "DC'yi her zaman seveceğini" yazdı.



Wizards, eski MVP Russell Westbrook için lotarya korumalı 2023 ilk tur Draft seçimiyle birlikte, Çarşamba günü Wall'u Rockets'a takas etmişti.



Wall, attığı tweet'te şunları yazdı:



"Nereden başlasam? On yıl, geriye dönüp düşünmek için uzun bir süre. 19 yaşında sıska bir genç olarak, DC'ye büyük hayaller ve hedeflerle gelmiştim. Beni ve ailemi kollarınızı açarak kucakladınız. İlk günden beri beni desteklediniz."



Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde Westbrook ise, Houston'a kendi veda mesajını yayınladı ve "Rockets organizasyonuna etki yaratma yeteneğine inandığı ve Houston'da geçirdiği zamanı harika bir deneyim haline getirdiği için" teşekkür etti.



Hem Wall hem de Westbrook, birer takas talebinde bulunmuşlardı. Houston'da Wall, yeni Rockets koçu Stephen Silas'ın komutasında James Harden ile backcourt ortağı olacak.



"BU ŞEKİLDE VEDA EDECEĞİMİ SANMAZDIM"



30 yaşındaki Wall, 26 Aralık 2018'den beri bir NBA maçında oynamamıştı ve aşil tendonu ile dizindeki sakatlıklar nedeniyle iki sezon kaçırmıştı. Ölü sezon sırasında Wall, çabukluğunun ve patlayıcı gücünün büyük bir kısmını geri kazandığını göstermişti ve şimdi kontratında halen üç yılı ve 132 milyon dolar alacağı bulunuyor.



Wall, tweet'inde Wizards ile geçirdiği zamanı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi:



"Artık formasını giymeyebilirim ama sizi temsil etmenin ne anlama geldiğini asla unutmayacağım. Bu şehre bu şekilde veda edeceğimi düşünmemiştim, bu yüzden etmeyeceğim. ... Teşekkür edeceğim!"



Westbrook ise, tweet'inde "gelecek sezon Washington Wizards ile kariyerindeki bir sonraki bölümü ve sahaya geri dönmeyi dört gözle beklediğini" açıkladı.



