Wall ve Westbrook, trash-talk sonucu teknik faul aldılar!

Houston Rockets guardı John Wall ve Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, takastan bu yana ilk karşılaşmalarında karşılıklı trash-talk yaparak, teknik faul almaları konusunu konuştular.



Rockets'ın dün gece Wizards'a karşı 107-88 galip geldiği karşılaşmada iki tarafın da teknik faul almasına neden olan hararetli söz alışverişi, Wall'a göre yalnızca "basit bir trash-talk'tu."



Rockets'ın üst üste üçüncü galibiyetinde 24 sayı atmış olan Wall, olayla ilgili şunları söyledi:



"Rekabetçi iki adamın bunu yapması normal. Russ yıllardır beni yeniyordu. Ligde oynadığımdan beri ona karşı yalnızca üçüncü galibiyetimi aldım sanırım. Yani bu onun harika bir yetenek olduğu anlamına geliyor.



Onun da benim gibi sakatlandığını ve ikimizin de daha iyiye giderek, takımlarımıza liderlik etmeye çalıştığımızı biliyorum. Ama bu yalnızca iki rekabetçi adamın trash-talk icra etmesiydi. Bunu ilk kez yapıyor değiliz ve onun ne kadar iyi olabileceğini de biliyoruz."



RUSS, BİRAZ DAHA AGRESİF YAKLAŞTI



Mağlubiyette 19 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 6 top kaybı ile oynayan Westbrook, sahadaki tartışma hakkında Wall kadar nazik bir tutum sergilemedi:



"Bu tarz saçma sapan konuşmaları asla ben başlatmam. Sadece kendimi savunurum, çünkü insanların öylece konuşmasına izin vermem. Özellikle de sahada bana karşı oynayan herhangi biri için geçerli olan bazı gerçeklerin farkındaysam. Yani, bence onların (Wall ve DeMarcus Cousins) trash-talk yapmalarının sebebi, o sırada skorda önde olmalarıydı. Sıkıntı yok ama. Tekrar oynayacağız nasılsa."



