Wall ve Cousins, NBA'in karantina kararına tepkililer!

Houston Rockets oyuncuları John Wall ve DeMarcus Cousins, NBA'in kendilerini uzun süre kadro dışı bırakan karantina kararı hakkındaki düşüncelerini paylaştılar.



Wall ve Cousins, dünkü antrenmanda Rockets'a geri döndüler ve bu da sonunda Sacramento Kings'e karşı 2020-21 sezonu siftahlarını bu gece yapmalarını sağlayacak.



Her ikisinin de dünkü antrenmandan sonra bu konu hakkında söyledikleri ise şu şekildeydi:



Wall:



"Kızmıştım. Yalan yok, sinirliydim. Yanlış bir şey yapmamıştım. Tek yaptığım evimde saçımı kestirmek oldu. Takım arkadaşlarımdan birinin testi ertesi gün pozitif çıkmıştı. Benim sonraki dört veya beş testim negatif çıkmıştı.



Üç kişi beraber saçımızı kestirmiştik. Saçımı da mı kestiremeyeceğim yani? Rastgele insanların sürekli gidip geldiği bir berberde kestirmektense, kendi evimde kestirmeyi tercih ederim. Berber bile negatif çıkmıştı. Sinir bozucu olan şey buydu... Şut antrenmanına hazırlanıyordum ve bana gelip 'Sahadan çıkman gerek, yedi günlüğüne karantina için eve gitmen lazım.' demişlerdi. Şaşırmıştım."



"YEDİ GÜN BOŞ OTURUP SONRA DA OYNAMAK..."



Duruma biraz daha sarkastik yaklaşan Cousins:



"Heyecanlıydım. Çok hoşuma gitmişti. Evde bu kararı kutlamıştım. Şaka bir yana, sanırım attığım tweeti görmüştünüz, yani konuyu burada kapatacağım. Zordu. Genel olarak zordu, yedi gün boyunca hiçbir aktivite olmadan boş oturmak her insan için zordur, özellikle de profesyonel bir sporcu için. Yedi gün boyunca evde oturduktan sonra tam hızda bir antrenmana veya oyuna geri dönmek konusunda, çok fazla olumlu bir şey yok. Twitter'da söylediğim gibi, saçmalıklara aldırmadan, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerek."





Geçtiğimiz hafta ikili, normal sezon başladığında Rockets ile beraber olmayı ummuş olsa da, NBA lig ofisi, bir saç kesimi seansı sırasında takım arkadaşı KJ Martin Jr.'a çok yakın olduklarını gördükten sonra kendilerini yedi günlük karantinaya tabi tutmaya karar vermişti. Martin, daha sonra keşfedildiği üzere, o sırada KOVID-19 için pozitifti.



Bu yedi günlük yokluk, Wall ve Cousins'ın Houston'ın ilk iki maçını kaçırmasına neden olmuştu. Ancak dün karantinaları tamamlanan ikili, ekibin yanına geri döndü.



