Wall ve Cousins da karantinada kalacaklar arasında!

Houston Rockets'ın yeni oyuncuları John Wall ve DeMarcus Cousins'ın, Rockets'ın yedi günlük karantinası altında bulunacak oyuncular arasında oldukları bildirildi.



Rockets'ın Oklahoma City Thunder'a karşı sezon açılış maçını ertelemek zorunda kalmasından sadece bir gün sonra, ekiple ilgili yeni haberler su yüzüne çıktı.



En az üç Rockets oyuncusu açılış gecesinden önce pozitif veya sonuçsuz gelen test sonuçları almıştı. NBA'deki ilk KOVID-19 krizi, takımın diğer birkaç üyesini kadro dışı bırakmasıyla, Rockets'ın en az sekiz aktif oyuncuya sahip olmamasından ötürü, başkan Adam Silver ve lig için erkenden gerçekleşmiş oldu.



Ayrıca, Harden'ın bu hafta başlarında bir Noel partisine katılması ve bunun sonucunda ligin sağlık ve güvenlik protokollerini ihlal etmesiyle, para cezasına çarptırıldığı da duyurulmuştu.



Rockets'ın, Cumartesi gecesi Portland Trail Blazers'a karşı sezona başlaması bekleniyor. Ancak Harden, Wall veya Cousins'in takım arkadaşlarına katılıp katılmayacakları henüz belli değil.



