Wall: "Tekrar bir All-Star oyuncu olacağım"

Houston Rockets'ın yeni yıldızı John Wall, Washington Wizards ve hayranlarına duygusal bir veda ederken, All-Star seviyesine geri döneceğine söz verdi.



Son üç yılda sadece 73 maçta oynayabilen Wall, Wizards'tan Russell Westbrook için takas edilmişti.



Wizards'la sağlıklı olduğu dönemde harika bir maraton geçirmiş olan 30 yaşındaki yıldız, takımla antrenman kampı röportajında eski takımına olan saygısını şu şekilde dile getirdi:



"O binada olmamak, o formanın içinde olmamak ve arabamı kullandığımda nereye gittiğimi bilmeyip, belirli yerleri ve bazı şeyleri görememek, bana hala gerçekdışı geliyor. Ben elimden gelen en iyi şekilde, orada olduğum 10 sene boyunca beni desteklemiş olan herkesle vedalaşmaya çalıştım ve saygımı gösterdim."



Daha sonra Wall, ligin kendisini 2010-11 sezonunda 16 sayıdan fazla ortalamayla çaylak beşlisi kadrosuna dahil ettiği ilk sezonunu hatırladı:



"25 Haziran 2010, o limuzinden ilk indiğimde, kırmızı halıda yürüdüğümde ve oraya girdiğimde, o arenada şapka duruyordu. Çok heyecanlıydım, sıska ve sakalları olmayan 19 yaşında bir çocuktum ve hayatta nereye gideceğimi bilmiyordum. O çocuğun büyüdüğünü, bir aile kurduğunu ve iki güzel çocuğu olan bu yetişkin adama dönüşmesini görmüşlerdi. Tüm söyleyebileceğim bu. Onları çok seviyorum. Kalbim her zaman orada olacak. Taraftarlarla ve o toplulukla kurduğumuz iletişim, bugün bile baki ve bu Dünya'dan ayrıldığım güne kadar var olmaya devam edecek."



"ESKİDEN YAPAMADIKLARIMI YAPABİLİYORUM!"



Wall daha sonra, eskisinden daha sağlıklı olduğunu şu ifadeleriyle belirtti:



Tüm takıma ve organizasyona bu yıl iyi şanslar diliyorum, ancak asıl odak noktam yeni ekibim Rockets ve başarmaya çalıştığım şey, geri dönüp tekrar bir All-Star oyuncu olarak, insanların söylediğinin aksini onlara göstermek.



O sahaya girdiğimde ne olursa olsun John Wall olacağım, ama aynı zamanda bir süredir dışarıda olduğum için ve daha ne kadar oynamak istediğime bağlı olarak, geliştirmek istediğim bazı şeylere de bakıyorum. Daha önce sakatlandığımda ve vücudumdaki bazı şeylere rağmen oynadığımda yapamadığım bazı şeyleri artık yapabiliyorum.



Bu yüzden oyunumun gelişeceğini hissediyorum, çünkü artık sağlıklıyım ve son altı ya da yedi yıldır uğraştığım o küçük rahatsız eden sakatlıklara sahip değilim. İnsanlar nihayet bir noktada nelere rağmen oynadığımı ve neler yaşadığımı görecekler."



Wall'un Rockets ile ilk maçı, 26 Aralık 2018'den bu yana ilk maçı olacak. Haftalar sonrasında Wall, evde kayıp düştükten sonra sol aşil tendonunu yırtmıştı.



Kariyerinde beş kez All-Star olan ve maç başına 19.0 sayı ve 9.2 asistlik kariyer ortalamalarına sahip olan Wall, topuğunun yıllardır onu rahatsız ettiğini ve atletik yapısını sınırladığını söyledi.



