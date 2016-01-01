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Wall, takası için Rockets'la çalışmalara başladı

Houston Rockets ve John Wall'un, bir takas işlemi için birlikte çalışmaya başladıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets ve John Wall'un, bir takas işlemi için birlikte çalışmaya başladıkları bildirildi.

Bu sezon takımla hiçbir maçta yer almayacağı bildirilen Wall'un, Rockets ile karşılıklı olarak yollarının ayrı olduğu üzerine fikir birliğine vardıkları belirtildi.

Wall'un iki yıllığı 91.7 milyon dolar alacağı olan kontratı için herhangi bir ödeme ve serbest bırakma planı olmadığı kaydedildi. Planın, Wall'un Rockets ekibi antrenman kampına başladığı dönemde takımla varlığını sürdürmesi olduğu söylendi.

NBA'deki 12. sezonuna girecek olan Wall, 2020-21 sezonunda Houston formasıyla 40 maçta oynamış ve 20.6 sayı, 3.2 ribaund, 6.9 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı.


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