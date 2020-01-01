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Wall: "Þu an beni polis kenara çekmek istese, durmam"

Washington Wizards yýldýzý John Wall, ülke çapýnda devam eden protestolara raðmen Amerika'daki mevcut ýrksal eþitsizliðin durumu hakkýndaki görüþünü sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Washington Wizards yýldýzý John Wall, ülke çapýnda devam eden protestolara raðmen Amerika'daki mevcut ýrksal eþitsizliðin durumu hakkýndaki görüþünü sundu.

Wall, sporcularýn önde gelen platformlarýný deðiþim çaðrýsýnda kullanmanýn önemini özellikle ifade etti.

"Bu spor dünyasýnýn dýþýnda bir platformumuz var. Biz birçok insan için birer kahramanýz; ama günün sonunda hala sýradan insanlarýz. Hala her gün sabah kalkýp olaðan iþlerimizi yapmamýz ve herkesin yaþadýðý normal problemleri yaþamamýz gerekiyor. Týpký herkes gibi, bizim de hislerimiz var. "

180 milyon dolarlýk sözleþmesine ve yýldýz basketbol oyuncusu olmanýn getirdiði tüm avantajlara raðmen, Wall, her gün birçok siyahi insanýn karþý karþýya kalmaya devam ettiði polis korkularýný yaþayan bir isim:

"Gerçekçi konuþmak gerekirse, þu an polis tarafýndan kenara çekilirsem, hala çok korkarým. Eðer karanlýk bir bölgede ya da bir arka sokaktaysam, asla durmam. Bir bakkalýn olduðu bir yere veya çok fazla ýþýðýn olduðu bir yere ulaþmak için gaza basar giderim, çünkü bu olanlar çok korkunç."

Wizards oyuncularý, bu hafta baþýnda "BU ÜLKEDE FARKLI IRKLARIN SUÝKASTE UÐRAMASINI ARTIK TOLERE ETMÝYORUZ." þeklinde güçlü bir dayanýþma ifadesi yayýnlamýþtý.

John Wall, bu kriz zamanýnda Güneydoðu D.C. Ward 8 bölgesinde ihtiyacý olan ailelere yardým etmek için, geçtiðimiz ay "202 Assist" giriþimini baþlatmýþtý. Wall'a göre, program þu ana kadar 170.000 dolarýn üzerinde para topladý.


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