Wall: "Þu an beni polis kenara çekmek istese, durmam"

Washington Wizards yıldızı John Wall, ülke çapında devam eden protestolara rağmen Amerika'daki mevcut ırksal eşitsizliğin durumu hakkındaki görüşünü sundu.



Wall, sporcuların önde gelen platformlarını değişim çağrısında kullanmanın önemini özellikle ifade etti.



"Bu spor dünyasının dışında bir platformumuz var. Biz birçok insan için birer kahramanız; ama günün sonunda hala sıradan insanlarız. Hala her gün sabah kalkıp olağan işlerimizi yapmamız ve herkesin yaşadığı normal problemleri yaşamamız gerekiyor. Tıpkı herkes gibi, bizim de hislerimiz var. "



180 milyon dolarlık sözleşmesine ve yıldız basketbol oyuncusu olmanın getirdiği tüm avantajlara rağmen, Wall, her gün birçok siyahi insanın karşı karşıya kalmaya devam ettiği polis korkularını yaşayan bir isim:



"Gerçekçi konuşmak gerekirse, şu an polis tarafından kenara çekilirsem, hala çok korkarım. Eğer karanlık bir bölgede ya da bir arka sokaktaysam, asla durmam. Bir bakkalın olduğu bir yere veya çok fazla ışığın olduğu bir yere ulaşmak için gaza basar giderim, çünkü bu olanlar çok korkunç."



Wizards oyuncuları, bu hafta başında "BU ÜLKEDE FARKLI IRKLARIN SUİKASTE UĞRAMASINI ARTIK TOLERE ETMİYORUZ." şeklinde güçlü bir dayanışma ifadesi yayınlamıştı.



John Wall, bu kriz zamanında Güneydoğu D.C. Ward 8 bölgesinde ihtiyacı olan ailelere yardım etmek için, geçtiğimiz ay "202 Assist" girişimini başlatmıştı. Wall'a göre, program şu ana kadar 170.000 doların üzerinde para topladı.