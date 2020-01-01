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Wall, siyahi bir ABD vatandaşı olmanın zorluğunu anlattı

Washington Wizards yıldızı John Wall, The Athletic'den David Aldridge ile bir röportajı sırasında siyahi bir Amerikalı olmanın deneyimlerini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı John Wall, The Athletic'den David Aldridge ile bir röportajı sırasında siyahi bir Amerikalı olmanın deneyimlerini anlattı.

Wall, "hedef alınma" korkusuyla ağırlıklı olarak beyaz veya zengin mahallelerden kaçınmak zorunda olduğu gerçeğini paylaştı:

"Bana bir mahallede koşu yapmak isteyen siyahi bir çocuk olmak isteyip istemediğimi söylüyorsun, ve diyorum ki, 'Tamam o zaman, şu beyazların zengin mahallesinden, kestirmeden gideyim' diyorum ve sonra aniden, oraya ait olmadığım için öldürülmek için hedef mi alınıyorum? Çocukken ben de bunlarla büyüdüm. Şehrin belli bir kısmına, izin verilmediği için gidemediğim söylenirdi. Neden? Aynı havayı soluyoruz."

John Wall'un örneği, bir grup beyaz adam tarafından kovalanmadan ve vurulmadan önce Güney Georgia mahallesinde koşu yapmaya çıkan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'yi referans alıyordu.


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