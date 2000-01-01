Wall, sezon bu yaz devam ederse oynayacak mı?

Washington Wizards yıldızı John Wall, bu sezonun devam etmesi durumunda oynayıp oynamayacağı ihtimaline son noktayı koydu.



Wall, aşil sakatlığının iyileşme sürecinde. NBA'in koronavirüs pandemisi nedeniyle 2019-20 normal sezonunu askıya alma kararının ortasında bile, evinden rehabilitasyon için çalışmaya devam ediyor.



Olumlu işaretlere rağmen, Wall, ESPN'den Rachel Nichols'ın "The Jump" adlı programında konuk olduğu röportajda bu sezon devam ederse oynamaya geri dönmeyeceğini söyledi.



Nichols, Wall'a şu soruyu sordu:



"Bu videolarda harika görünüyorsun. Wizards senin sezonu kapattığını söylemişti. Ama şimdi sezon Temmuz veya Ağustos'a kadar uzayabilir. Bu olursa, sezon sonunda birkaç maç oynama şansın var mı?"



Wall, tereddüt etmeden şu yanıtı verdi:



"Hayır. Bence, şimdiki ve gelecek sezonun programı ile elde ettikkerimize bağlı olarak, nihai hedeflerimden biri tamamen sağlıklı olduğumdan emin olmak."



Şubat 2019'da ameliyat olan Wall, koronavirüs salgınının rehabilitasyonunu karmaşık bir hale getirdiğini, sebebinin ise "sahada beşe beş antrenman maçı yapamaması ve kondisyonuna çalışamaması" olduğunu ekledi.



