Wall: "Sakatlıklarla oynadığım için böyle oldu"

John Wall, sakatlıklarla oynama girişimlerinin sonunda Aşilini koparmasıyla sonucunu verdiğini söyledi.
Wall açıklamasında şu şekilde konuştu: "Sanırım Tanrı bana bir şeyler söylüyor. Oturup tamamen sağlıklı olmam için. Tüm kariyerim boyunca sakatlıklarla oynadım. Sakatlıklar ile oynayan ve oturmayan birçok insan tanıyorum. Aksini yapmayı sevmiyorum. Eğer kırılan bir şey yoksa, oynamak isterim. Sanırım sonunda sonucu beni yakaladı."
Wall, topuklarındaki kemik mahmuzlarını düzeltmek için ameliyat olarak halihazırda sezonu kapatmıştı. Bir doktor, bölgede bir enfeksiyonu temizledikten sonra Aşil yırtığının keşfedildiğini söylemişti. "Anladığım kadarıyla bir enfeksiyonum vardı ve antibiyotiği bırakınca, bir şeylerin doğru gitmediğini hissettim. Evde ayağım kaydı, ama asıl nedenin bu olduğunu sanmıyorum… acı hala aynıydı. Rahatsızlık duymamıştım."