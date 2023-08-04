Serbest oyuncu John Wall, LA Clippers'tan eski takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın NBA ikonu Michael Jordan ile kıyaslanmasını oldukça mantıklı bulduğunu söyledi.



Sağlıklıyken ligdeki en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilen Leonard, hücum tarafında orta mesafe şutlarıyla oldukça başarılı olduğu için sık sık bu alanda efsanevi konumda olan Jordan ile karşılaştırılıyordu.



Yakın zamanda Wall, bu karşılaştırmaların neden mantıklı olduğuna dair pek çok neden sundu:



"Evet. Orta mesafesi çok iyi. İnanılmaz.. Savunma tarafında, adamına sanki 'Büyük oyuncu olmak istiyorum' dermişcesine odaklanıyor.



Böyle bir adamla oynadığınızda, takımınızda işler zorlaştığı an 'kimse durduramaz' diyebileceğiniz biri oluyor. Onu tek durdurabilecek kişi kendisi. Mike'a da aynı gözle bakılıyor. Ama Mike daha patlayıcıydı. Kawhi daha basit ve temel bir oyunla daha metodik oynuyor, doğrudan sevdiği noktalara gidiyor."



Her iki oyuncu da harika skorerler olmalarının yanı sıra, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanarak iki yönlü oyunlarını kanıtlamış yıldızlardı. Ancak Wall'un da belirttiği gibi Jordan, sahada Leonard'dan daha atletik ve akrobatik bir oyun sergiliyordu.



Leonard geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla 23.8 sayı, 6.5 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalarken, üçlük çizgisi gerisinden %41.6 şut isabetiyle oynamıştı.



