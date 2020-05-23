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Wall, ikinci evi Washington'a koronavirüs sonrası yardım eli uzattı

Washington Wizards yıldızı John Wall, Washington sakinlerine kira rahatlığı programı konusunda yardımcı olmaya karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı John Wall, Washington sakinlerine kira rahatlığı programı konusunda yardımcı olmaya karar verdi.

KOVID-19 salgınının, ABD'nin başkentindeki bölgeleri etkilemeye devam etmesiyle, Wall, "202 Assist" adlı yeni bir program aracılığıyla yardım eli uzatmaya karar verdi.

John Wall Aile Vakfı (JWFF), D.C'nin Ward 8 sakinleri için kira rahatlığı sağlamayı amaçlıyor.

Wall, salgın tarafından en yayın olarak vurulan Ward 8'in sıkıntı çeken sakinlerine odaklanmak istediğini gösterdi.

Wall bir basın açıklamasında şunları söyledi:

"D.C. 10 yıldır ikinci evimdi ve her zaman toplumla güçlü bir bağım vardı. KOVID-19'un Ward 8 sakinlerini nasıl etkilediğini öğrendikten sonra, harekete geçmem gerektiğini düşündüm, bu yüzden şehirle ortaklık kurdum. Umarım bu belirsiz zamanlarda ihtiyaç duyanlara yardım etmek için başkaları da bana katılır."


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