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Wall: "Güç, kuvvet, adrenalin ve dayanıklılık"

Washington Wizards'ın point guardı John Wall, tekrar oynamadan önce "ulaşmaya çalıştığı" şeyleri açıkladı.

Haber; Sporx.com
Washington Wizards'ın point guardı John Wall, tekrar oynamadan önce "ulaşmaya çalıştığı" şeyleri açıkladı.

Wall, bu sezon aşil tendon sakatlığının iyileşme sürecinde olduğu için hiç oynamayacak.

Wizards muhabirlerine konuşan Wall, tekrar tam hızda oynayabilmesi için edinmesi gereken birkaç şey olduğunu söyledi:

"Zamanı geldiğinde yolumu bulacağım. Güç ve kuvvet, adrenalin ve dayanıklılık; Henüz bende yok. Edinmeye çalıştığım şeyler bunlar."

Wizards organizasyonu içinde hiç kimsenin Wall'ın sezon boyunca oturmasıyla ilgili bir sorunu bulunmadığı ve bunu en baştan kendilerinin tercih ettikleri biliniyor.

Wall, 2018-19 sezonunda 32 maçta oynamış ve topuğundan ameliyat olduktan sonra sezonu kapatmıştı. Daha sonra da evinde düşerek aşil tendonunu koparmıştı.


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