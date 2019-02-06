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Wall evinde düştü, aşilini kopardı! 1 sene yok!

Washington Wizards, süperstar oyuncusu John Wall'un, evinde kayarak düştükten sonra aşil tendonunun koptuğunu ve 12-15 ay arası parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Washington Wizards, süperstar oyuncusu John Wall'un, evinde kayarak düştükten sonra aşil tendonunun koptuğunu ve 12-15 ay arası parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Wall, bu sezon Wizards için 32 maçta görev alarak ortalama 20.7 sayı, 8.7 asist ve 3.6 ribaund ile oynamıştı.

2017'de, Wall önümüzdeki sezon başlayacak olan dört yıllığı 170 milyon dolarlık bir kontrat uzatması imzalamıştı.

Wall'un "8 Ocak'taki ilk ameliyat sonrasında enfeksiyon kaptığı ve bunun büyüyerek, aşil tendonuna etki ettiği" de iddialar arasında.




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