Wall, en iyi beş point guarddan biri görülmemesini "motivasyon" olarak alıyor

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John Wall, NBA'deki en iyi beş point guard arasında adının geçmemesinin, kendisine "ekstra motivasyon" sağladığını söylüyor.Wall, kendisinin ve Wizards'ın gözardı edildiğine inanıyor ve Washington'ın sonraki sezona doğru azalan beklentilerden yararlanabileceğini düşünüyor:Dwight Howard'ı ve Austin Rivers'ı takıma kattıktan sonra ve genel olarak iyi bir yaz dönemi geçirdikten sonra bile, Wizards bir yıl önce aldıkları övgüyü almıyor. Çoğu kişi Toronto, Philly ve Boston'ın konferansın tepesinde yer almasını bekliyor ve ulusal medya mensupları da Milwaukee ve Indiana gibi gelecek vaat eden takımlardan büyülenmiş durumda.