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Wall, en iyi beş point guarddan biri görülmemesini "motivasyon" olarak alıyor

John Wall, NBA'deki en iyi beş point guard arasında adının geçmemesinin, kendisine "ekstra motivasyon" sağladığını söylüyor.

John Wall, NBA'deki en iyi beş point guard arasında adının geçmemesinin, kendisine "ekstra motivasyon" sağladığını söylüyor.

Wall, kendisinin ve Wizards'ın gözardı edildiğine inanıyor ve Washington'ın sonraki sezona doğru azalan beklentilerden yararlanabileceğini düşünüyor:

"Bu benim için sadece ekstra bir motivasyon. Benim için önemli değil. Pek çok kişi benim en iyi beş point guarddan biri olduğumu söylemiyor ve bu harika. Bu benim için ve takım için daha fazla motivasyon. Daha da iyi oldu. Radarın altında bir takımken ortaya çıktık ve insanlara neler yapabileceğimizi gösterdik. Ardından, herkesin bahsettiği ve çok yüksek beklentileri olduğu bir takım olduğumuzda, bu beklentileri yerine getiremedik."

Dwight Howard'ı ve Austin Rivers'ı takıma kattıktan sonra ve genel olarak iyi bir yaz dönemi geçirdikten sonra bile, Wizards bir yıl önce aldıkları övgüyü almıyor. Çoğu kişi Toronto, Philly ve Boston'ın konferansın tepesinde yer almasını bekliyor ve ulusal medya mensupları da Milwaukee ve Indiana gibi gelecek vaat eden takımlardan büyülenmiş durumda.




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