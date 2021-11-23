Wall, "elinde olmayan bir durumdan ötürü cezalandırıldığını" kabul ediyor!

Houston Rockets point guardı John Wall, Rockets'taki durumunu eleştiren bir tweet ile aynı fikirde olduğunu ifade etti.Birkaç ay önce, Rockets'ın bir takas bulmaya çalışma sürecinde Wall'u tüm sezon boyunca kenarda oturtacağı bildirilmişti. Bu sezon hiç forma giyemeyen Wall için herhangi bir takas söylentisi ise çıkmış değil.Takas sürecini karmaşıklaştıran durumlardan biri de, Wall'un kontratının sahadaki üretimine kıyasla oldukça yüklü olmasından ötürü, herhangi rakip bir takımın bu kontratı üstlenmesinin zor oluşu.Wall, yakın zamanda Rockets'taki mevcut durumunu eleştiren ve kontrolü dışında gelişen durumlar nedeniyle "cezalandırıldığını" iddia eden bir Tweet'le aynı fikirde olduğunu açıkladı:2020-21 sezonunda Wall, Rockets'ta 20.6 sayı ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu.