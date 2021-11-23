Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wall, "elinde olmayan bir durumdan ötürü cezalandırıldığını" kabul ediyor!

Houston Rockets point guardı John Wall, Rockets'taki durumunu eleştiren bir tweet ile aynı fikirde olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets point guardı John Wall, Rockets'taki durumunu eleştiren bir tweet ile aynı fikirde olduğunu ifade etti.

Birkaç ay önce, Rockets'ın bir takas bulmaya çalışma sürecinde Wall'u tüm sezon boyunca kenarda oturtacağı bildirilmişti. Bu sezon hiç forma giyemeyen Wall için herhangi bir takas söylentisi ise çıkmış değil.

Takas sürecini karmaşıklaştıran durumlardan biri de, Wall'un kontratının sahadaki üretimine kıyasla oldukça yüklü olmasından ötürü, herhangi rakip bir takımın bu kontratı üstlenmesinin zor oluşu.

Wall, yakın zamanda Rockets'taki mevcut durumunu eleştiren ve kontrolü dışında gelişen durumlar nedeniyle "cezalandırıldığını" iddia eden bir Tweet'le aynı fikirde olduğunu açıkladı:

 

2020-21 sezonunda Wall, Rockets'ta 20.6 sayı ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal