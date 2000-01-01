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Wall: "Durant'i alamayacağımızı biliyorduk"

Washington Wizards yıldızı John Wall, zamanında Kevin Durant'in onlara katılmayacağını bildiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı John Wall, zamanında Kevin Durant'in onlara katılmayacağını bildiğini söyledi.

Durant, 2016 yılında Golden State Warriors ile anlaşmadan önce, onu almaya çalışan takımlardan biri de Wizards'tı.

Herkes bu planın gerçekleşmediğini biliyor, lakin Wall, bunun gerçekleşmeden önce de sonucunu bildiğini açıkladı.

Wall, Team 980 radyo programında konuştu ve Washington'ın Durant'ı takıma getirme çabalarının yersiz olduğunu önceden nasıl gördüğünü paylaştı:

"Her şeyi bildiğim ve sonrasını düşündüğüm için, Kevin'i alamayacağımızı düşünüyorduk. Kevin'in buraya gelmeyeceğini bildiğimiz için, elimizdeki çekirdeği korumalıydık. Trevor Ariza ve sahip olduğumuz tüm adamlarla, harika bir çekirdeğimiz vardı. Yanlış anlamayın, Paul (Pierce) da bizim için iyi iş çıkarmıştı. Paul bizim için harikaydı, ama Trevor'la yaşadığımız deneyim, şut sokabilmesi ve savunma yapabilmesiyle, LeBron James'e karşı elimizdeki en iyi kozdu. Kimse LeBron'u durduramayacak olsa da, işini biraz zorlaştırmıştı."

Wall, sadece Durant'i DC'ye almak için yapılan başarısız girişimden değil, aynı zamanda Durant'e yer açmak için Trevor Ariza ile yolların ayırılması gerektiğinden de pişman olduğundan bahsetti:

"Yüzde bin. Bunu bugün bile hala düşünürüz. Onun, kaybettiğimiz en büyük parça olduğunu hissediyorum."


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