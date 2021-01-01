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Wall, "büyük olasılıkla" bu sezon oynamayacak

Houston Rockets guardı John Wall'un büyük olasılıkla 2021-22 sezonu için parkelerden uzak kalacağı ve Rockets forması giymeyeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı John Wall'un büyük olasılıkla 2021-22 sezonu için parkelerden uzak kalacağı ve Rockets forması giymeyeceği iddia edildi.

Wall'un Rockets rotasyonunun dışında kalacağı bildirilirken, sezon boyunca başka bir NBA takımına katılmasının olası görülmediği söylendi. 31 yaşındaki oyuncunun şu anki kontratında iki yılı ve 91.7 milyon dolarlık alacağı bulunuyor.

Wall, Houston'a geçtiğimiz sezon Washington Wizards'tan takas yoluyla katılmıştı. O zamandan beri sadece 40 maçta forma giyen eski All-Star oyuncu, 20.6 sayı ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu.


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