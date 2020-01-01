Wall "ben de oynamazdım" dedi, Kyrie'yi destekledi!

Washington Wizards yıldızı John Wall, şu anda oynuyor olsaydı, Orlando'ya gitmemeyi tercih etmiş olacağını söyledi.



Koronavirüs salgını ve ligin Orlando bubble'ındaki prosedürlerle ilgili netlik eksikliği nedeniyle, bazı oyuncular güvenlikleri konusunda endişeliler.



Wall, Uproxx'dan Robby Kalland ile yaptığı röportajda bu durumu ele aldı ve rehabilitasyonu üzerinde çalışmaya devam edeceğini açıklarken, basketbol oynamanın şu anda pek güvenli olduğunu düşünmediğini belirtti:



"Oynuyor olsaydım, dürüst olmak gerekirse Orlando'ya gitmek istemezdim. Güvenli gibi gelmiyor. Öyle düşünmüyorum sadece. Neden yapmak istediklerini ve yapmaya çalıştıkları şeyi anlıyorum, ama istemezdim."



Wall daha sonra Kyrie'nin Black Lives Matter hareketi konusundaki görüşünü destekledi. Son yorumları ve kişiliği göz önüne alındığında Irving'in güvenilirliğinin çok üst düzeyde olmadığını kabul etse de, bu sefer haklı olduğunu düşünüyor:



"Kyrie bazen kendi dünyasında olabiliyor. 'Dünya düz' falan gibi şeyler. Ama dürüst olmak gerekirse, bence dediğinin bir anlamı var. Birçok insan böyle düşünüyor. Bu yüzden kaç kişinin gerçekten oynamak istediğini ve kaç kişinin oynamak istemediğini görmek için bu görüşmeyi düzenlemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü devam eden tüm bu "Black Lives Matter" ve protestolar ve adalet arayışı ile, birçok insan oraya gitmenin güvenli olmadığını düşünüyor. O da bunun üzerinde duruyor."



