Wall: "Beal olmadan Wall, Wall olmadan da Beal olmaz"

Washington Wizards yıldızı John Wall, takım arkadaşı Bradley Beal'la anlaşamadığına dair iddialara yanıt olarak, birbirlerini sürekli daha iyi hale getirdiklerini söyledi.



Matt Barnes ve Stephen Jackson'la birlikte All The Smoke podcastinin son bölümünde konuk olan Wall, Beal ile sahada birbirlerini tamamladıklarını ve Wizards'ı daha iyi bir takım haline getirdiklerini açıkladı.



"Bradley Beal olmadan John Wall olmaz. John Wall olmadan da Bradley Beal olmaz. Birbirimizi daha iyi hale getiriyoruz."



"İki yetenekli genç adamız. Bir tanesi daha önce bazı şeyleri yaşamış bir adam. Diğeri takımın asıl yüzü. Ve sonradan gelen, bir o kadar yetenekli ama daha genç bir adam. Biz zaten, ikimiz de yıldız olmak istediğimiz, maç kazandıran şut atmak istediğimiz, medyada konuşulmak isteyen, tüm bunları isteyen adamlarız."



"Ama günün sonunda hep diyorlar ki, 'Birbirlerini sevmiyorlar. Birbirlerini küçümsüyorlar.' Birimiz olmadan, diğerimiz olmaz. Sahada birbirimizi o kadar iyi tamamlıyoruz ki, işimiz çok kolay oluyor."



"Yani medyanın birbirimizi sevmediğimizi ya da birimizin, diğeri yokken daha iyi oynadığını söylediğinde, takımda herkesin topa dokunduğunu, topu gezdirdiklerini falan gördüğümde, şunu düşünüyorum. Evet, bir yıldız olmadan diğerinin daha iyi oynaması normal, çünkü daha çok şut hakkınız oluyor. Herkes size topu daha çok veriyor. Her şey, sizin üzerinizden şekilleniyor."



"Ama maç kazanmıyorduk, bu yüzden bizim için iyi değildi. Brad 'Evet, rakamlarım yüksek, şunu bunu yapıyorum, ama maç kazanamıyoruz.' diyordu."