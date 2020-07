Washington Wizards yıldızı John Wall, Bradley Beal'ın yıldız olarak ortaya çıkması sayesinde "artık sürekli topla oynamayacağı için" memnun olduğunu söyledi.



2020-21 sezonunda Wall parkelere geri dönecek ve takımın başarılı olması için topu her zaman elinde tutması gerekmeyecek. Wall'un takım arkadaşı Bradley Beal, NBA'de kendisini bir yıldız olarak kanıtlamış durumda.



Bununla birlikte, Wall, Wizards'ta yanında "dripling sonrası çok fazla pozisyon yaratabilecek" bir başkası olduğu için heyecan duyuyor:



"Eskiden, dripling sonrası çok fazla pozisyon yaratabilen sadece bendim, bu yüzden hücumun iyi olması için topun elimde olması gerekiyordu. Şimdi, Brad'in oynadığı seviye ile, topla sürekli oynayan bir adam olmam gerekmiyor. Dürüst olmak gerekirse, keşke uzun zamandır böyle olsaydı. Ama her şey zamanla oluyor ve sabırlı olmak gerekiyor. 7/24 topla olmayacağım, oyunun hızını arttırmayacağım ve her pozisyonu ben yaratmayacağım için mutluyum. Çok yorucu bir şey."



Wall, 2018-19 sezonunda Wizards için 20.7 sayı, 3.6 ribaund ve 8.7 asist ile oynamıştı.