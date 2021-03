Walker'dan, Harden'a yanıt: "Gereğinden fazla vasıflıyım!"

Eski NBA All-Star'ı Antoine Walker, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın "itibar edilebilir olmadığını" söylediği yoruma yanıt verdi.



Harden'ın yorumları, "Onun tarzıyla kazanamazsınız" diyen Walker'a yanıt olarak gelmişti.



Eski Boston Celtics yıldızı, 'First Things First' isimli programda bu konuya değindi ve kariyerindeki başarılarını sıraladı:



"Önce 'itibar edilebilirlik' kısmıyla başlayalım. NBA'de on iki sezon geçirdim, Draft'ta 6'ncı sıradan seçilmiştim. Maç başına 17.5 sayı ve 7.0 ribaund kariyer ortalamalarım var, Heat ile şampiyonluk kazandım, üç kez All-Star seçildim, McDonald's All-American oldum, Kentucky Wildcats ile şampiyonluk kazandım. Adidas ile ilk imza ayakkabısı olan adamlardan biriydim. Ayrıca, buna ek olarak, EA Sports'un bir video oyununun kapağındaydım. Liste uzayıp gider.



James Harden'ın benim kariyerimin son yılı olan 2009'da lige girmiş olduğunu anlıyorum. Yani belki unutmuştur. Ama James Harden hakkında fikir vermek için fazlasıyla vasıflıyım."



Başka bir eski NBA oyuncusu ve şu anki analist olan Kendrick Perkins, Walker'ın Harden'ın oyunuyla ilgili değerlendirmesine katılmadığını belirtse de, James'in tepkisini eleştirmiş ve "çok hassas" olarak nitelendirmişti.