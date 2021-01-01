Walker: "Kobe, basketbolda analitik olgusunun kusurlu oluşuna kanıttır!"

Eski NBA oyuncusu Darrell Walker, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın, basketbolda analitik olgusunun kusurlu oluşu üzerine bir örnek teşkil ettiğini söyledi.



Walker yakın zamanda yaptığı bir röportajda basketbolda analitiği pek sevmediğini açıklayarak, bunun nasıl kusurlu olabileceğine dair bir örnek olarak Kobe'yi gösterdi:



"Bana göre bu çok saçma bir şey ve size bir örnek de verebilirim. Jerry West, 18 yaşındaki Kobe Bryant için, çok iyi bir oyuncu olan Vlade Divac'ı takas etmişti. Charlotte'a, Divac'ı 13'ncü sıradan seçilen bir oyuncu için yollamıştı. Jerry West bu hamleyi yapmak için analitiğe bakmamıştı.



West, Kobe'yi getirdi, maç kasedi izledi, onu Michael Cooper'a karşı antrenmana getirdi, antrenmanı izledi ve bu çocuğun bir 'sağlam bir oyuncu' olacağını söyledi. Birkaç kez All-Star seçilmiş ve iyi bir oyuncu olan Vlade'ye karşılık, 18 yaşındaki bir oyuncuyu seçti. Analitik bu konuda ne derdi, bilmiyorum."



