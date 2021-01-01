Walker: "Başarıya her zamankinden daha açım!"

San Antonio Spurs forveti Lonnie Walker, Spurs ile sözleşmede anlaşamaması sonrası daha "heyecanlı ve başarıya aç" olduğunu söyledi.



Spurs ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamamasının ardından bu sezon sonunda sınırlı serbest oyuncu olacak olan Walker, durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Sözleşme konusunda endişelenmiyorum. Tanrı'nın izniyle, etrafımda iyi karma ve iyi enerji var. İşler olması gerektiği gibi gelişecektir.



Daha heyecanlı ve başarıya her zamankinden daha aç olduğumu hissediyorum. Hücumda ve savunmada aktif kalmaya ve Pop'ın (koç Gregg Popovich) istediklerini yapmaya çalışıyorum."



22 yaşındaki oyuncu, Spurs'te kalmak istediğini de sözlerine ekledi:



"Kesinlikle. Sanırım artık ben de San Antonio, Teksaslı biri oldum. Bence artık bu topluluğun bir parçasıyım."



