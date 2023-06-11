Walker: 'Altın madalya harika bir şey'

Manchester City'nin savunma oyuncusu Kyle Walker, Şampiyonlar Ligi finalinin arından konuştu.



İngiliz savunma oyuncusu, "Çok mutluyum, Hayallerim gerçek oldu. Bu kulüple bunu başarmak, üçleme yapmak inanılmaz bir şey" dedi.



Walker, "Inter'in bizden daha fazla hak ettiğini ya da bizim onlardan daha fazla hak ettiğimisi söylemeyemesiniz. İki takım da hak ederek buraya geldi. Bir kaybeden olmak zorundaydı" sözlerini kullandı.



Walker ayrıca, "Geçen sefer gümüş madalya almıştım. Bu sefer altın madalya aldım, harika bir şey" diye konuştu.





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