Walison kimdir, Walison Masterchef evli mi? Walison kaç yaşında?

WALISON KİMDİR?

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Masterchef yarışmasının sempatik ismi Brezilyalı Walison kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular ilgiyle takip ediliyor. İlgiyle takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Walison kimdir sorusunu araştıranların sayısı bir hayli çok. Peki Walison kim? Walison nereli? Walison evli mi? sorularının detayı haberimizde.Brezilyalı, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles),İtalya (Milano),Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor.Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca'nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.Walison Türkiye'ye gelme nedenini şu sözlerle açıkladı:"Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum. Kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum."