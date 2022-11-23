Walid Regragui: 'Biraz fazla saygı duyduk'

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Regragui, "Harika bir takımla karşılaştık. Birlikte hareket etmeye ve onlar için sorun yaratmaya çalıştık. Zaman zaman rakibe biraz fazla saygı duyduk. Ancak bu Dünya ikincisine karşı iyi bir sonuç ve bizi gelecek için motive etmeli" dedi.



47 yaşındaki teknik adam sözlerini, "Gruptan çıkmak için hala yarışın içindeyiz. Sahip olduğumuz birkaç fırsat vardı ama ne yazık ki değerlendiremedik. Şimdi çalışmak ve dinlenmek için 4 günümüz var" diye tamamladı.



