Stuttgart forması giyen Waldemar Anton, Bild'e özel bir röportaj verdi.Anton, Wataru Endo'nun Liverpool'a transferiyle ilgili gelen soru karşısında,cevabını verdi.27 yaşındaki futbolcu, röportaj sırasında,şeklinde yöneltilen sorunun ardından,diye konuştu.Asıl mevkisi savunmanın ortası olan Anton, sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Alman ekibi Stuttgart ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.