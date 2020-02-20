Waiters, Lakers'ta oldukça rahat hissediyor!

Los Angeles Lakers'ın yeni guardı Dion Waiters, Lakers ile henüz bir maça çıkmasa da, Hollywood'da halihazırda rahat hissettiğini söyledi.



Waiters, yeni Lakers antrenörlerini ve takım arkadaşlarını tanımanın kolay olduğunu ve kariyerinde bir sonraki adıma hazırlanırken kendi yerinde rahat hissettiğini söyledi.



Cumartesi günü takımla ilk kez antrenman yapan Waiters, Lakers'ın terminolojisini öğrenmeye ve yeteneklerinin ne şekilde ekleneceğini bulmaya çalışmıştı. Lakers, kendisinin dripling sonrası skor üretebilecek bir guard olmasını bekliyor.



Ancak Waiters, binadaki insanları tanımanın, işin kolay kısmı olduğunu söyledi:



"Hepimiz AAU döneminde bunun gibi şeylerde büyüdük, bu yüzden o kadar da zor değildi. Buraya kolayca gelip kendim olabilirdim. Olmadığım biri olmam gerekmiyor. Bu yüzden benim için kapıları açtılar ve beni açık kollarla karşıladılar, bu yüzden pürüzsüz bir süreç oldu. Gerçekten, gerçekten çok iyi."



Eski Miami Heat guardının bu yılın başlarında saha dışında sorunları olsa da, o zamandan beri hatalarından ders çıkardığını söyledi.



Waiters, kondisyonunu iyileştirme sürecinde bulunuyor ve Lakers için bir süre henüz forma giymeyecek. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece üç maçta oynadı ve yeni ekibi ile oyun hızına kavuşması biraz zaman alabilir.



