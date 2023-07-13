Serbest oyuncu Dion Waiters, NBA'e geri dönüş yolunda yaşadığı yoğun depresyon hakkında açıkça konuştu.



Waiters, 2012'de Cleveland Cavaliers tarafından 4. sırada draft edilmiş, ancak ligde geçirdiği sekiz sezonda hiçbir zaman bir ilk beş kadrosuna yerleşememişti.



Henüz 31 yaşında olmasına rağmen 2019-20 sezonundan bu yana hiçbir takımda forma giymemiş olan Waiters, saha dışındaki sorunlarla mücadele etmenin yanı sıra oynadığı takımlarda doğru uyumu bulmakla da sıkıntı yaşamıştı.



Şu sıralar geri dönüş hazırlığında olan Waiters, bu süreçte depresyonla verdiği mücadele ve aklından geçen intihar düşünceleri üzerine şu açıklamaları yaptı:



"Hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Hayatıma son verme düşüncelerim vardı fakat çocuklarım var. Çocuklarımı babasız bırakmaktansa hayatımın geri kalanını perişan halde yaşamayı tercih ederim.



Bu durumuma rağmen herkes hala bir şeyler talep ediyordu. Mali işler açısından tek kişilik bir ordu gibiyim. Herkes bana bağlı yaşıyordu. Çok üzücü bir durumdu. Bazı günleri sadece uyuyarak geçiriyordum. Beni heyecanlandıracak hiçbir şeyim yoktu. Egzersiz yapmıyordum. Bu zihinsel bir savaş."



Waiters, 2016-2018 yılları arasında Miami Heat'teyken maç başına ortalama 15.2 sayı tutturmuştu. Ancak son yılında Los Angeles Lakers ile şampiyonluk yaşamasına rağmen, sakatlıklar, cezalar ve kötü tutumu, ligden çıkmasına neden olmuştu.



