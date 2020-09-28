Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Waiters, bu sezon her halükarda bir yüzük mü alacak?

Los Angeles Lakers oyuncusu Dion Waiters, bu yıl her halükarda bir yüzük almayı muhtemelen garantilemiş olabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers oyuncusu Dion Waiters, bu yıl her halükarda bir yüzük almayı muhtemelen garantilemiş olabilir.

Waiters, ilk NBA yüzüğü için NBA Finalleri kapışmasına hazırlanıyor. İlginç bir şekilde, 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon NBA Finalleri katılımcılarının her ikisi için de forma giymişti.

Lakers'a serbest oyuncu olarak katılmadan önce Waiters, Miami Heat'in bir üyesiydi ve takımda sezon başında aldığı uzaklaştırma cezalarından ötürü sadece 3 maç oynamasına karşın, maç başına 9.3 sayı, 3.7 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Lakers'ın şampiyonluğu kazandığı takdirde, Waiters bir yüzük kazanacak. Heat'in kazanması durumunda da bir tane almaya 'hak kazanacak'. Lakin, kendisine bir yüzük teklif edip etmemek, eski ekibinin insiyatifinde olacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal