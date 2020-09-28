Waiters, bu sezon her halükarda bir yüzük mü alacak?

Los Angeles Lakers oyuncusu Dion Waiters, bu yıl her halükarda bir yüzük almayı muhtemelen garantilemiş olabilir.



Waiters, ilk NBA yüzüğü için NBA Finalleri kapışmasına hazırlanıyor. İlginç bir şekilde, 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon NBA Finalleri katılımcılarının her ikisi için de forma giymişti.



Lakers'a serbest oyuncu olarak katılmadan önce Waiters, Miami Heat'in bir üyesiydi ve takımda sezon başında aldığı uzaklaştırma cezalarından ötürü sadece 3 maç oynamasına karşın, maç başına 9.3 sayı, 3.7 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Lakers'ın şampiyonluğu kazandığı takdirde, Waiters bir yüzük kazanacak. Heat'in kazanması durumunda da bir tane almaya 'hak kazanacak'. Lakin, kendisine bir yüzük teklif edip etmemek, eski ekibinin insiyatifinde olacak.



