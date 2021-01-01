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Wagner: "Nowitzki, Alman çocukların Michael Jordan'ı!"

Orlando Magic çaylağı Franz Wagner, Dirk Nowitzki'nin Alman çocuklar için Michael Jordan gibi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic çaylağı Franz Wagner, Dirk Nowitzki'nin Alman çocuklar için Michael Jordan gibi olduğunu söyledi.

Yakın tarihli bir sohbette, bu yıl Magic tarafından sekizinci sırada Draft edilen Alman oyuncu Wagner, Nowitzki'nin Almanya'nın Michael Jordan'ı olduğunu açıkladı.

Wagner, Dirk'ün NBA'de şampiyonluk kazanmış olmasının ne kadar önemli olduğunu açıklayarak, Mavs efsanesinin kendisinin NBA'e gidebileceğine inanmasını nasıl sağladığını dile getirdi:

"Dirk, Alman çocuklar için Michael Jordan gibidir. NBA'e gidebilmeyi mümkün gösteren kişi oydu. Sadece gitmekle kalmayıp, aynı zamanda bir Hall of Fame sınıfı oyuncusu olmayı da.

Şampiyonluğu kazandığı sırada nerede olduğumu halen hatırlarım. Bu herkes için çok büyük bir şeydi ve bence Almanya'da basketbolu çok daha önemli ve alakalı hale getirmişti."

Nowitzki, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşan birkaç oyuncudan biri olmasının yanı sıra, 2011'de Mavericks organizasyonunun merkez parçası olarak bir şampiyonluk kazanmıştı.


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