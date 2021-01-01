Wagner, Giannis'in kendisine kafa attığı anı anlattı!

Orlando Magic pivotu Moe Wagner, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun kendisine kafa attığı an hakkında detaylıca konuştu.



Washington Wizards ve Bucks arasında 2020'de Orlando'daki bubble'da oynanan bir normal sezon maçında Giannis, Wagner'e kafa atması sebebiyle oyundan atılmıştı. Giannis ayrıca Bucks'ın normal sezonun son maçı için uzaklaştırma cezası da almıştı.



Miami Heat guardı Duncan Robinson'ın "The Long Shot" isimli podcast'ine konuk olan Wagner, o ana ilişkin bakış açısını paylaştı ve öncesinde Giannis'in kafa atmasına sebep olan bazı şeyler olduğunu açıkladı:



"Evet, bana ciddi ciddi kafa atmıştı. Bunun sebebi biraz daha önceye dayanıyordu ve sanırım Giannis'i kızdıran şey de oydu. O pozisyondan önce bir box-out anı vardı. Giannis'in de bacakları çok uzun. Onu kasıtlı olarak gafil avlamamıştım ama topsuz alandan gelip onu ittiğimde, potanın altına doğru yere düşmüştü. Yalnızca işimi yapıyordum ve istemeden ona biraz vurmuş bulundum.



Tabii ki MVP yere düştüğünde, insanlar 'Oo neler oluyor' oldular. Ben de 'E box-out yaptığım için düştü' diye düşünürken, aynı zamanda kafamdan 'Niye bu kadar kolay düştü ki?' diye geçiriyordum. Düştükten sonra ona tekrar baktığımda, sanırım o bunu 'Otur aşağı' tarzı bir şey demişim gibi algılamıştı."



"BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR GİBİYDİ"



Wagner, hikayeyi anlatmaya şu şekilde devam etti:



"Ayağı kalkmıştı ve o sırada (Koç Mike) Budenholzer bir hücum seti belirliyordu. Gözüm sürekli Giannis'in üzerindeydi. Budenholzer'ın söylediklerini umursamayarak 'S**erler. Topu bana ver' demişti. Dripling yapıp bana doğru gelirken gözlerinde sanki beni öldürmek istiyormuş gibi bir ifade vardı. Bana gelip çarptığında anında yere düşmüştüm ve hakemin ona faul çalmasını ummuştum. Ama hakem bana faul çalmıştı. Hücum faul olup olmadığından da emin değildim.



Sinirli olduğunu biliyordum, bu yüzden olay çıkaran taraf olmak istememiştim. Saha dışına doğru yürürken biri mola almıştı ve o sırada yollarımız tekrar kesişmişti. Bana bir şeyler söylemeye çalıştığını anlamıştım. Gözlerimi kaçırmıştım ama bana kafa atmasını asla beklemiyordum. İteceğini falan sanıyordum.



'Tutmayın beni' tarzı bir şeyler yaptırıp belki ona bir teknik faul aldırabilirdim. Lakin kafa atmasını asla beklemezdim. Canımı yakmıştı. 'Noluyor yahu?' olmuştum. Tuhaf bir durumdu.



Bu olaydan sonra Giannis'le aramda herhangi bir sürtüşme olmadı. O adamı izlemeyi çok seviyorum, onun adına mutluyum. Böyle bir algı olmasını istemem. En korktuğum şey de budur aslında, insanların artık beni sevmeyecek olması..."





