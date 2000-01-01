Wade'in, Iverson'la kumarhanede tanışma anısı!

NBA efsanesi Dwyane Wade, en sevdiği oyunculardan biri olan bir diğer NBA efsanesi Allen Iverson ile bir kumarhanede tanışma anısını anlattı.



Wade, çocukken bir Iverson hayranıydı ve NBA'e draft edildiği 2003 yılında, kahramanıyla tanışma şansını yakalamıştı.



Bu buluşma, Porto Riko'da bir kumarhanede gerçekleşmişti ve ikiliyi, eski Miami Heat yıldızı Eddie Jones bir araya getirmişti.



Wade, Bleacher Report'taki 'Lefkoe Show'da hikayesini anlattı:



"Eddie Jones, 'genç dostum, benimle gel' dedi. Eddie Jones benim veteranımdı. Eddie Jones'la gittim ve Allen Iverson'ın en sevdiğim oyunculardan biri olduğunu biliyordu, bu yüzden beni onunla tanıştırmak istemişti. Ve beni kumar oynarlarken Iverson'la tanıştırmıştı, Iverson kumar oynuyordu ve ben de sürekli orada duruyordum."



"Ve Iverson bana 1000 dolarlık bir fiş attı ve 'Hey genç, git bununla oyna' dedi. 500'üyle oynamış, diğer 500 doları da cebe atmıştım, çünkü o zamanlar öyle para kazanmıyordum."



