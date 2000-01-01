Wade'in eşi Union, Curry çiftine: "Ayrılın ve başkalarıyla seks yapın!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve eşi Ayesha, bir zamanlar NBA efsanesi Dwyane Wade'in eşi Gabrielle Union'dan şok edici bir tavsiye almışlar.



Union, Steph ve Ayesha ile yaptıkları bir Instagram canlı yayınında, ikilinin evliliğindeki zorlu bir dönemde, çifti ayrılmaya ve başka insanlarla cinsel ilişki kurmaya çağırdığını itiraf etti.



"'Bu ilişkinin yürüme olasılığı çok düşük, o yüzden şimdi ayrılıp başkalarıyla seks yapmalısınız' demiştim. Biraz farklı bir dil kullanmıştım ama ikinize de söylemiştim değil mi?"



Ayesha, birkaç yıl önce eski NBA oyuncusu Dorell Wright'ın doğum günü partisinde gerçekleşen olayı onayladı:



"Bana bakıp 'Kaç yaşındaydın?... tamam' demiştin."



Union ise, "Kesinlikle, çünkü o zamanlar ben de hafifmeşrep biriydim." diye cevap verdi.



Union ve Wade ise, savunmaları için o zaman ilişkilerinde farklı bir aşamada olduklarını iddia ettiler.



D-Wade, araya girerek özür diledi ve "Artık öyle insanlar değiliz." ifadesini kullandı.



Gabrielle aynı zamanda, Curry'leri evlilikle ilgili sorunlarının çözümünde doğru yolu bulma konusunda da takdir etti:



"Tanıştığım, tutarlı olan çok ama çok az insan var. On yıldan uzun bir süredir sizleri tanıyorum ve inançtan ve kültürü ileriye taşımaktan bahseden bir sürü insan var, ama bazı şeyler gerçek değil."



