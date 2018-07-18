Wade'e Çin'den 25 milyon dolarlık teklif!

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Çin basınında çıkan haberlere göre, serbest oyuncu Dwyane Wade'e, Zhejiang Golden Bulls tarafından üç yıllığı 25 milyon dolarlık bir sözleşme teklif edildi.Anlaşma, vergilerden önceki parası ile Wade'i Çin'deki en yüksek maaşlı oyuncu yapabilir.Aynı zamanda şimdiye kadarki en büyük denizaşırı anlaşmalardan biri de olabilir. Josh Childress, 2008 yılında Yunan kulübü Olympiacos'tan vergi sonrası 6 milyon dolar almıştı.36 yaşındaki Wade, geçen sezonu Miami Heat ile bitirmişti. Wade, önceki sezon Cleveland Cavaliers ve Heat ile 67 maçta 11.4 sayı ortalama yakalamıştı. Kariyerinde maç başına ortalama 22,5 sayı atmış olan Wade, 2014-15'ten bu yana hiçbir sezonda 20 sayı ortalamayı yakalayamamıştı.Şu anda NBA'in maaş sınırının üzerinde olduğu belirtilen Wade'e, gelecek sezon için önerilebilecek en yüksek maaş miktarı ise 5,5 milyon dolar şeklinde.