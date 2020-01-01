Wade'den, Heat'in Draft seçimi Achiuwa'ya onay!: "Genç bir Bam gibi..."

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Heat'in geçtiğimiz geceki NBA Draftı'nda Precious Achiuwa'yı 20'nci sıradan seçmesiyle ilgili heyecanını dile getirdi.



Dün geceki 2020 NBA Draftı'nda Heat, genç çekirdeğini geliştirmek için Achiuwa'yı seçti.



Geçtiğimiz sezon Memphis'teki ilk senesinde oynamış olan 21 yaşındaki oyuncu, %49.3 şut isabetiyle 15.8 sayı, 10.8 ribaund, 1.0 asist ve 1.9 blok ortalamaları yakalamıştı. Achiuwa, Draft öncesinde Heat için ayrı olarak çalışmıştı.



Jonathan Wiseman, Memphis'teki üç maçın ardından Draft için uygun olmadığını ilan ettikten sonra, Achiuwa bir sonraki göz alıcı oyuncu olmuş, hızı ve patlayıcılığı ile Memphis Tigers'a büyük katkı sağlamıştı.



Heat, önceki sezon NBA Finalleri'ne doğru yolculuğunda kısa kadro stratejisini kullanmıştı. Bu nedenle, Achiuwa gibi başka bir uzunu dahil etmek oldukça yardımcı olabilir. Birden fazla pozisyonu savunabilen Achiuwa, Heat yıldızı Bam Adebayo ile birlikte oynayabilir veya Adebayo'ya benchten katkı sağlayabilir.



"BİZİM İÇİN HARİKA BİR SEÇİM"



Takımın efsane oyuncusu Wade de, yaptığı bir röportajda, Heat'in yeni genç oyuncusunu Adebayo ile şu şekilde karşılaştırdı:



"En iyi arkadaşım ve oradaki kaptan olan kardeşim Udonis Haslem ile konuşuyordum. Heat'in neye ihtiyacı olacağı hakkında konuşmuştuk. Ve konuştuğumuz şeylerden biri de Bam'le ilgiliydi. Bam'in boyalı alanda oldukça büyük bir yük üstlendiğini biliyorsunuz. Yani, onunla aynı şekilde oynayan biri gelmiş olacak. O genç bir Bam gibi. Gerçekten atletik, çemberde harika pozisyonları var ve müthiş bir blokçu da. Heat'in de oyuncularını iyi çalıştırarak kendilerine NBA oyununu yavaşça öğretme becerisiyle, kendisi Bam'in şu anda olduğu şeye dönüşebilir.



Bu seçim bizim için harikaydı çünkü ihtiyacımız olan bir şeydi. Bam'in de All-Star seviyesinde kalmaya devam etmesi gerekiyor."



